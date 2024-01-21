السفير محمد العرابي يكشف رسائل السيسي في لقاء نظيره الإثيوبي

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل زيارة الرئيس الصومالي لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.



قال محمد العرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن مصر تربطها علاقات جيدة مع دولة الصومال، مضيفا أن إثيوبيا لديها خطة توعية في البحر الأحمر، وهذا الأمر معروف تاريخيا.

أضاف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن ما يحدث من إثيوبيا تهديد لأمن الصومال، والرئيس السيسي تحدث بكلمات واضحة بأنه لا نسمح بتهديد أمن الصومال

ومصر تقف بحوار الصومال بمواقف واضحة.