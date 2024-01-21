"الاقتصاد المصري وآفاق المستقبل" .. محاضرة بالمجمع العلمي المصري

يلقي الدكتور أشرف العربي؛ وزير التخطيط الاسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، محاضرة بعنوان "الاقتصاد المصري: الواقع الراهن وآفاق المستقب"، وذلك غداً الاثنين، في تمام السادسة مساءً بمقر المجمع العلمي بميدان التحرير، وذلك في إطار الموسم الثقافي للمجمع العلمي المصري.

ومن المقرر أن تتناول المحاضرة الوضع الاقتصادي الراهن وما يكتنفه من تحديات وآفاق المستقبل.

جدير بالذكر أن المجمع العلمي الذي يترأسه الدكتور فاروق اسماعيل، ويتولي منصب أمينه العام الدكتور محمد الشرنوبي، ينظم في موسمه الثقافي والعلمي سنوياً عدداً من المحاضرات العلمية التي تتناول قضايا شتي تعكس التنوع العلمي في عضوية المجمع العلمي.