نجم الأهلي السابق: منتخب مصر يضم الآن عددا كبيرا من المحترفين

حلل عادل عبدالرحمن، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، أداء لاعبي منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية، والمقامة في الكاميرون.

وتابع عادل عبدالرحمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح أحد اللاعبين في قوام المنتخب المصري، ونجح الصعود بالمنتخب لكأس العالم في روسيا 2018، مستدركا أن الشعب المصري يعول كثيرا على محمد صلاح لكن لن يفعل كل شيء بمفرده.



وأكمل نجم النادي الأهلي الأسبق، أن منتخب مصر يضم الآن عددا كبيرا من المحترفين، لافتا إلى أن وجود محمد صلاح، في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المصري، وهو قيمة كبيرة الآن في العالم، يروج كثيرا للدولة المصرية والسياحة المصرية، ويطلق عليه في أوروبا الفرعون والكينج المصري.



