هشام يكن يفجر مفاجأة بشأن عودة محمد صلاح للمنتخب بعد سفره لإنجلترا

أكد الكابتن هشام يكن نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن أي لاعب يتمنى خدمة وطنه في البطولات المختلفة، منوها بأن اللاعب الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم نادي ليفربول لاعب "جامد" ومهم في أي مباراة.

وأضاف هشام يكن، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن محمد صلاح سيعود مرة أخرى للمنتخب الوطني بعد تلقيه للعلاج في ليفربول، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث كثيرا.

وتابع الكابتن هشام يكن نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن وجود محمد صلاح في الملعب في غاية الأهمية لتخفيف الضغط على زملائه بالملعب.