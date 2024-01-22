التعليم: إجراءات تأمين الامتحانات مُشدّدة ولها طبيعة خاصة.. فيديو

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الإجراءات المتعلقة بتأمين الامتحانات حتى وصولها للجنة الامتحان مُشددة جدًا ولها طبيعة خاصة.

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أي حاجة تتعلق بتسريب الامتحان أمر غير منطقى وغير سليم على الإطلاق"، موضحًا: "في حالة الغش يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وأشار شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "غير مسموح اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة لضمان انضباط اللجان"، مضيفًا: "في حالة ضبط الهاتف المحمول مع الطلبة يتم اتخاذ كافة الإجراءات ضدهم".



وأوضح: "كل مديرية يكون لها امتحانها الخاص وكل إدارة امتحانها مختلف عن الأخرى وكل مديرية مسئولة عن اتخاذ الإجراءات ضد أى طالب يقوم بالغش"، مشيرا: “هناك إجراءات متبعة لمكافحة الغش داخل لجان الامتحانات وممكن يحدث في بعض الأحيان أن طالب قدر يدخل بموبايل إلى اللجنة الامتحانية بأى شكل من الأشكال وينزلها على تطبيق من وسائل التواصل الاجتماعي ويتم استغلالها على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي ودى بنسميها تداول”.