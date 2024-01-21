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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث زيادة متدربي برنامج كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم، الأحد، وفد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يزور المحافظة في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه الكلية ويستهدف معلمي الرياضيات والعلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

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وأشاد بالبرنامج المُقدم كمنحة مجانية بالتعاون بين الجامعة وأحد البنوك الكويتية؛ لتطوير ورفع كفاءة أداء معلمي الرياضيات والعلوم بالمدارس الحكومية.

كما بحث زيادة عدد المتدربين من المعلمين لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج بين معلمي كافة المراكز، وتقديم سبل الدعم اللازم للمدربين، بهدف النهوض بالمستوى التعليمي والتوبوي لمعلمي المحافظة بما يواكب أحدث التطورات في المنظومة التعليمية.

الابتدائية والاعدادية الابتدائية ادي احتفال البرنامج التدريبي الأمريكية بالقاهرة الأمريكي اللواء دكتور محمد الزملوط المرأ المستوى كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

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