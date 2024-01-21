غدا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل في رواق الأزهر بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال اختبارات المتقدمين للعمل كمحفظين قرآن كريم برواق الأزهر، اعتبارًا من غدا الاثنين وحتى يوم الأربعاء 24 يناير الحالي من خلال اللجنة المُشكلة من الأزهر الشريف، والتي تستقبلها المحافظة تخفيفًا عن أبناء المحافظة من المتقدمين.

وأوضح الزملوط أن المسابقة التي تم الإعلان عنها تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجامع الأزهر، في ضوء الدعم الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لأبناء المحافظة. مؤكدًا أن إجمالي المتقدمين بلغ ٦٩٨ محفظ على مستوى المحافظة.