رئاسة مركز الداخلة: حصر بيان سداد إيجارات آبار شباب الخريجين وإنذار المتقاعسين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن إستكمال أعمال حصر بيانات احصائية الملتزمين بسداد مديونات القيمة الإيجارية على آبار شباب الخريجين بمنطقة مطار الداخلة، وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري حيث ناشدت الوحدة المحلية لمركز الداخلة المنتفعين بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي لسداد المديونيات وذلك لتفادي تطبيق قرار سحب الأرض من الغير جادين ممن لم يسددوا مستحقات الدولة.



وكان محافظ الوادى الجديد وجه مؤخرا بقيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.



وجرى تنفيذ 15 حالة إزالة وسحب من المتقاعسين بالمراكز الخمسة خلال حملة مكبرة تستمر طوال شهر نوفمبر 2023؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة و الأجيال القادمة وذلك جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الانذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.