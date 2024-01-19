عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئاسة مركز الداخلة: حصر بيان سداد إيجارات آبار شباب الخريجين وإنذار المتقاعسين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن إستكمال أعمال حصر بيانات احصائية الملتزمين بسداد مديونات القيمة الإيجارية على آبار شباب الخريجين بمنطقة مطار الداخلة، وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري حيث ناشدت الوحدة المحلية لمركز الداخلة المنتفعين بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي لسداد المديونيات وذلك لتفادي تطبيق قرار سحب الأرض من الغير جادين ممن لم يسددوا مستحقات الدولة.

وكان محافظ الوادى الجديد وجه مؤخرا بقيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة. 

محافظ الوادي الجديد يهنئ علماء الجامعة بالكشف العلمي "الموزازور"


وجرى تنفيذ 15 حالة إزالة وسحب من المتقاعسين بالمراكز الخمسة خلال حملة مكبرة تستمر طوال شهر نوفمبر 2023؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة و الأجيال القادمة وذلك جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الانذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

استرداد استصلاح استصلاح الاراضى احصائية الجامعة الإنذارات الاراضى استكمال ا استصلاح الأراض مركز ومدينة الداخله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد تنهي استعداداتها لعقد ثاني مزاد لأراضي أبو طرطور الزراعية

ترشيحاتنا

الكونجرس الأمريكي يحدد موعد الاستماع لشهادة هانتر بايدن

حركاته فاضحاني في كل حتة.. شابة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

صلاة واحدة تعطيك أجر الحج والعمرة .. تعرف عليها

بدون زيادات.. سيارات SUV موديل 2024 بالسوق المصري

المرة الثانية .. إحباط محاولة تهريب على الحدود الشمالية الشرقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرسي والمقلاية .. مقطع فيديو لموظفة تنهال ضربا على مديرها

فستان هيفاء وهبي بكواليس أغنيتها يثير الجدل

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

تعليق صادم من مصمم أزياء عن فستان أصالة في الرياض

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ