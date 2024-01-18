محافظ الوادي الجديد يهنئ علماء الجامعة بالكشف العلمي "الموزازور"

هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الفريق البحثي المشترك بين جامعتي الوادي الجديد وعين شمس، لنجاحه في الكشف عن عظام زاحف بحري ( الموزازور) بصحراء واحة الداخلة، والذي يعد الكشف العلمي الأول من نوعه الذي يتم تسجيله بمصر، ويرجع تاريخه الي العصر الطباشيري (Halisasurus hebae) العلوي، والذي كان يتميز بوجود بحار واسعة ممتدة عبر القارات تحوي أعدادا هائلة من الزواحف البحرية العملاقة.

وثمّن الزملوط الجهود التي يقوم بها علماء الجامعة في خدمة المجتمع وتعظيم الإستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية في إكتشاف آفاق جديدة للتنمية على المستويين المحلي والقومي. متمنيًا للجامعة المزيد من التميز والرقي في خدمة البحث العلمي والمجتمع.