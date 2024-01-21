محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تشطيبات العاصمة الإدارية وتطوير ميدان المطار

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال استكمال التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

و وجّه المحافظ بسرعة تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والانتهاء من أعمال ردم وتسوية منسوب الطرق، واستكمال تركيب الإنترلوك، والبدء في أعمال اللاندسكيب وتركيب لافتات أسماء المباني التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

كما تفقد أثناء الجولة، أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تركيب الإنترلوك وتنفيذ الجداريات الفنية على جانبي مدخل المطار.