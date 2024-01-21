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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تشطيبات العاصمة الإدارية وتطوير ميدان المطار

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال استكمال التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

و وجّه المحافظ بسرعة تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والانتهاء من أعمال ردم وتسوية منسوب الطرق، واستكمال تركيب الإنترلوك، والبدء في أعمال اللاندسكيب وتركيب لافتات أسماء المباني التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

بدء موسم زراعة فسائل النخيل في الوادي الجديد

كما تفقد أثناء الجولة، أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تركيب الإنترلوك وتنفيذ الجداريات الفنية على جانبي مدخل المطار.

استكمال ا الإدارية إداريه التشطيبات الإنارة بالشوارع المحافظة اللواء دكتور محمد الزملوط رئيس مركز دكتور محمد الزملوط لعاصمة الإدارية لشوارع الرئيسية

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