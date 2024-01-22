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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة خاصة.. ناقد رياضي يكشف تفاصيل عودة محمد صلاح لليفربول

صدى البلد

كشف أسلام صادق، الناقد الرياضي، تفاصيل حول عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر لناديه ليفربول بعد اصابته.

وكتب عبر فيسبوك: "ليفربول يرسل طائرة خاصة ل"صلاح" بعد مواجهة "كاب فيردي" لاستكمال علاجه ويعود للمنتخب  في حالة التأهل لنهائي أمم أفريقيا بناء على رغبة الريدز!". 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرّر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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