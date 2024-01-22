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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة العمل في رواق الأزهر بالوادي الجديد اليوم

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن بدء أعمال اختبارات المتقدمين للعمل كمحفظين قرآن كريم برواق الأزهر، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 22 يناير وحتى يوم الأربعاء 24 يناير الجارى، وذلك من خلال اللجنة المُشكلة من الأزهر الشريف، والتى تستقبلها المحافظة تخفيفًا عن أبناء المحافظة من المتقدمين.

وأوضح الزملوط، أن المسابقة التى تم الإعلان عنها تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجامع الأزهر، فى ضوء الدعم الذى يوليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن إجمالى المتقدمين بلغ 698 محفظا على مستوى المحافظة.

وتشمل الدراسة فى رواق العلوم الشرعية والعربية ثلاث مراحل، كل مرحلة تنقسم إلى مستويين؛ التمهيدية والمتوسطة، ومدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر، أما المرحلة الثالثة هى المرحلة التخصصية وتتشعب إلى أربع تخصصات: (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية)، وتنقسم الدراسة فى كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

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وحددت إدارة الرواق الأزهرى بالجامع الأزهر الشروط العامة لقبول المتقدمين؛ بحيث يحق التقدم للمرحلة التمهيدية من جميع الفئات العمرية والحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية وغير الأزهرية، كما يحق للحاصلين على الإعدادية الأزهرية أو أحد المعاهد الشرعية الالتحاق بالمرحلة المتوسطة – المستوى الأول، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والكليات الأزهرية الالتحاق مباشرة بالمرحلة التخصصية – المستوى الأول.

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