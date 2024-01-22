نجاة 4.. روسيا تكشف مصير اثنين من ركاب الطائرة المحطمة في أفغانستان

كشف مسؤولو الطوارئ الروس، اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن اثنين من الركاب قد لقيا مصرعهما بعد تحطم طائرتهما المستأجرة في أفغانستان يوم الأحد، حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء.

وكان قد نجا أربعة أشخاص آخرين من الحادث الذي وقع في منطقة جبلية في شمال أفغانستان.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، بأن رجال الإنقاذ عثروا على طائرة فالكون 10 التي تحطمت في أفغانستان.

وأوضحت الوكالة عبر قناتها الرسمية على "تلجرام"، أنه "وفقًا لمعلومات من السفارة الروسية في أفغانستان، عثر رجال الإنقاذ في أفغانستان على طائرة "فالكون 10".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن من بين الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة، هناك أربعة على قيد الحياة ويعانون من إصابات مختلفة. ويجري الآن توضيح مصير شخصين آخرين.

وكانت السلطات الأفغانية أعلنت، صباح اليوم، أن الطائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في ولاية بدخشان.



وأضافت أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات الجوية الأفغانية تقوم بتفتيش المنطقة. وسيتم نشر المعلومات بمجرد الانتهاء من التحقيق.