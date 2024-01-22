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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”. 

 وظهرت كارولين عزمي مرتدية لوك كاجوال، مع ميك أب جذاب بالألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، مما نال إعجاب متابعيها. 

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيها أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.


 

"في كل أسبوع حكاية" هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أنا واللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم".

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، وذلك في إطار اجتماعي أسري.

الفنانة كارولين عزمي حكايات متقاطعة شادي عبد السلام في كل أسبوع حكاية مسلسل في كل أسبوع حكاية مصطفي جمال

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