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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الموشية بالوادي الجديد غداً

قافله طبيه
قافله طبيه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الموشية التابعة لمركز الداخلة بالمحافظة، غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين ضمن مبادرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتقدم القافلة الطبية خدماتها في عدة تخصصات  منها الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة لاستكمال رحلة العلاج.

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وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً على استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرًا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

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