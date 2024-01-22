مدرب الأهلي: أجواء المعسكر مثالية.. وعلى الناشئين تحقيق أكبر قدر من الاستفادة

سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن أجواء معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات مثالية، متمنيًا أن يحقق عناصر الناشئين بالمعسكر أكبر قدر من الاستفادة.

وأوضح قمصان: «توقيت المعسكر مهم لإعداد اللاعبين في فترة التوقف الدولي، ومنح الناشئين والشباب فرصة جيدة للمشاركة مع عناصر الفريق الأول».

وأضاف: «سعدت مؤخرًا بتتويج النادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وهي تمثل جهدًا كبيرًا من كل عناصر منظومة النادي».

واختتم قمصان معربًا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني اليوم في مشواره بكأس الأمم الإفريقية، وأن يواصل طريقه للمنافسة على اللقب.