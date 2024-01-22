محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات أعياد الشرطة وثورة يناير

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.



وبدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير.



واكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين المنشآت تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام العطلات الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات وإجازة منتصف العام الدراسي والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال الاحتفالات وإجازة منتصف العام والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.



كما وجه المحافظ بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية وإسطوانات البوتجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية.



كما تابع الهجان توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاستعداد لأمطار نوات الغطاس والكرم ومتابعة صيانة ورفع كفاءة المعدات وخاصة معدات مجابهة السيول والأمطار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من صيانة وجاهزية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية للتدخل السريع في حالة وجود أعطال والتأكيد على متابعة تسليك بالوعات صرف الأمطار داخل المراكز والمدن والأحياء وخاصة مصارف أنفاق السيارات.