عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاريخ مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية|فيديو

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

عرضت الفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تاريخ مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا الجولة الثالثة من دور المجموعات.

خاض المنتخب الوطني مواجهات دور المجموعات بنظام الأربع فرق في البطولة الواحدة ببطولة الأمم الأفريقية 19 مرة، حقق فيها الفوز في 10 مناسبات وتعادل 6 مرات وتلقى 3 هزائم.

وسيكون منتخبنا الوطني على موعد مع أول مواجهة في تاريخه أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ويطمح الفريق إلى الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16، ومن ثم، ترتيب الأوراق استعدادا للتحديات المقبلة.

لم يتعرض منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات منذ 26 عاما وتحديدا منذ الخسارة من المغرب في نسخة 1998، والتي توج بها منتخبنا الوطني من أرض بوركينا فاسو، كما أن هناك منتخبات تكرر مواجهتها مع مصر وهي المغرب ونيجيريا وزامبيا.

وكان أكبر انتصارا الفراعنة في هذه الجولة، فكانت الفوز على بوركينا فاسو بأربعة أهدفين مقابل هدفين في نسخة عام 2000، وحقق الفريق اللقب مرة واحدة من بين المرات التي فاز بها بعد التعثر في الجولة الأولى، وتعود هذه الذكرى عندما تلقى الفراعنة الخسارة في المباراة الافتتاحية في نسخة مصر 1986 أمام السنغال بهدف نظيف.

كاس كأس الأمم الافريقية المنتخب الوطني بوركينا فاسو المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا

الصحة تنفي وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية

الداخلية تنشر أوبريت "قد المسئولية" بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ73


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أصالة| أيهما الأفضل

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ