آسيا وأفريقيا و3 دوريات كبرى | مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف البطولات، ولعل أبرزها مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بـ كوت ديفوار.

إليكم مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-1-2024 في مختلف المسابقات حول العالم:

كأس أمم إفريقيا :

غينيا الاستوائية vs ساحل العاج - الساعة 7:00 مساءً غينيا بيساو vs نيجيريا - الساعة 7:00 مساءً الرأس الأخضر vs مصر - الساعة 10:00 مساءً موزمبيق vs غانا - الساعة 10:00 مساءً

كأس أمم آسيا 2023:

طاجيكستان vs لبنان - الساعة 5:00 مساءً - beIN ASIAN CUP 2 قطر vs الصين - الساعة 5:00 مساءً - beIN ASIAN CUP 1

الدوري الإنجليزي:

برايتون vs وولفرهامبتون - القناة: beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

غرناطة vs أتلتيكو مدريد - الساعة 10:00 مساءً - القناة: beIN Sports HD 3

كأس السوبر الإيطالي: