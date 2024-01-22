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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش منتخب صلاح ولا غيره.. إعلامي شهير يوجه رسالة قبل المباراة

صدى البلد

حرص الاعلامي أمير هشام علي دعم دعم منتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر  عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب امير هشام :"فرصة ذهبية لإثبات ان ده مش منتخب صلاح ولا غيره، اثبت انك قد المسؤولية وان انت قد اغلي وأقيم تي شيرت :"


 

انتم قدها يارجالة وكلنا في ضهركم وبنعتبر ان بداية البطولة النهاردة ان شاء الله موفقين 🇪🇬❤️


 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافساتالجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

دعم منتخب مصر فرصة ذهبية مصر ضد الراس الأخضر إعلامي شهير إفريقيا 2023

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