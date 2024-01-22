قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بـ اشتباكات الزيتون

قررت اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رجب عبد الله حسن من انصار جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عنف الزيتون، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالى من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب اخر.. لجلسة 27 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة اليه في القضية، حيث كانت النيابة وجهت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها "تخريب مبان عامة وخاصة، والتعدى على رجال الشرطة، وتعطيل الحركة المرورية في الزيتون، وحيازة أسلحة".

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم بمنطقة حلمية الزيتون ، وقيامهم بالتعدى على الأهالى وقوات الأمن بالحجارة والمولوتوف والسلاح النارى ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم الى النيابة التى تباشر التحقيق