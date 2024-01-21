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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم عاجل على متهم في أحداث تجمهر عين شمس

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمه أمن الدوله العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالبراءة في إعادة محاكمة المتهم محمد عبده في قضية اتهامه بالتجمهر واستعراض القوة وتعطيل وسائل النقل وحيازة سلاح وذخيرة والتظاهر بدون تصريح، في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث تجمهر عين شمس ".

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس

وواجه المتهمون في القضية ، عدداً من الإتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.

الدائرة الثالثة إرهاب التجمهر واستعراض القوة تكدير السلم العام محكمة أمن الدولة أحداث تجمهر عين شمس

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