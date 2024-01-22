المؤشرات الخاصة لأهداف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.. ورشة عمل بجامعة الوادي الجديد

نظمت الجامعة ورشة عمل عن كيفية تنفيذ المؤشرات الخاصة بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 -2030 وذلك بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإدارى بالجامعة .

يأتي ذلك بحضور أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية والسادة مديرو العموم وأمناء الكليات ومدير الإدارات المركزية بالجامعة.



حاضر فى ورشة العمل السيد عصام عبد الشهيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية ومنسق الجامعة لمكافحة الفساد والذي تناول فى محاضرته الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الأهداف الفرعية والإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية مؤكدًا على الأهداف المنوط بتنفيذها بالجامعة ودور تقرير المؤشرات الورادة من الأمانة الفنية لمكافحة الفساد والتى ترتكز على هدفين الأول جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات للمواطن والثانى مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.



وأضاف منسق جامعة الوادي الجديد لمكافحة الفساد انه تم مناقشة جميع مؤشرات التنفيذ للاستراتيجية وعددها 18 مؤشر وكيفية استيفائها والمحقق منها ورسائل التحقق كما تم الرد على استفسارات السادة الحضور للوصول إلى جامعة تحقق مبادئ الاستراتيجية لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.