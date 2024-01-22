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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مجلس إدارة نقابة الموسيقيين يرفض استقالة مصطفى كامل من منصبه

صدى البلد

عقد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماعا مهما اليوم أكدوا فيه رفضهم استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الذي أعلن مؤخرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تفويض الفنان حلمى عبد الباقي وكيل أول النقابة، لأداء مهام منصبه كنقيب.

وقال مصطفى القصبى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صحفى بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهده كيانا كبيرا ورمزا للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها .

 

وأَضاف البيان: كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن الموافقة على قرار استقالتك من المجلس ولا نستطع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونوعدك بالتلاشى عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، واحنا إيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية.

وقال الفنان حلمى عبد الباقى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، موجها حديثه لمصطفي كامل إن الجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعى في دعمك.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقله وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع والتي أحدثت طفرة مهمة وحيوية ونوعية في كل أعمال وخدمات النقابة، ولسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام لن يلتفتوا إلى المتربصين والحاقدين على النجاحات التي حققتها النقابة وملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرار على استكمال مسيرة الإصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية. 

وتوجه أعضاء مجلس الإدارة برسالة إلى النقيب العام جاء فيها: لن نقبل أن يكون هناك بديل لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الخير.

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