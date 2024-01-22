11 راجل .. تعليق مثير من ابراهيم سعيد على مباراة مصر والرأس الأخضر

وجه إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل لقاء الرأس الأخضر في أمم أفريقيا.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي على موقع إكس:" كل الدعم للاعبي منتخب مصر الرجالة

‏اللي هتفرح مصر باذن الله ‏انتم قدها .. ‏11 راجل في الملعب ملايين المصريين معاكم ‏تقدروا باذن الله

‏معاكم وفي ضهركم .. ‏مصر.

تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.