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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جريئة .. جورجينا تستعرض رشاقتها بظهور جديد|شاهد

جورجينا
جورجينا

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور،عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل.


وظهرت جورجينا، بإطلالة جريئة مرتدية فستان شفاف مع ظهور البطانة باللون اللبني الفاتح  مجسم ، ليكشف عن رشاقتها وأنوثتها وبأكمام طويلة،ونسقت معه حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الازرق الفاتح.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا على الماكياج الالوان الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها وتركت خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة ،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

 

جورجينا 
جورجينا اطلاله جريئه فستان شفاف بطانة الفستان

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