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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2023.

وقال خاطر في بيان له اليوم، أن التقرير أفاد بأن جامعة المنصورة حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2023.

من جانبها أوضحت نجوى العثمالى مدير خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة من خلال التقرير بأن الجامعة استقبلت عدد1591 شكوى بمعدل انجاز 98%. ومؤشر أداء عام 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  بمجلس الوزراء.

كما أشاد رئيس الجامعة بالاستجابة السريعة من القطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية حيث استقبلت الجامعة 261 استغاثة طبية من غرفة العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى ،وحضانات وجراحات قلب دقيقة للأطفال  وكذلك استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقى  العلاج الكيمائى  وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن.

وأشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن ، وحرصا على سرعة الاستجابة ومعدل الأداء فقد تم فتح عدد (3) جهات فرعية جديدة لمنظومة الشكاوى الحكومية .

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