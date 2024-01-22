انطلاق معرض اليابان- كيوتو التجاري في دبي بمشاركة 100 شركة

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من معرض اليابان- كيوتو التجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة يابانية تعمل في القطاعات التكنولوجية والصناعية والإبداعية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” افتتح المعرض الذي يتوقع منظموه أن يستقطب على مدى أيامه الثلاث أكثر من 20 ألف زائر، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي وأكيماسا ياماشيتا، نائب حاكم محافظة كيوتو اليابانية.

وحضر الافتتاح عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، و الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم، وماي ساكاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو انتربرايز المنظمة للمعرض، وعدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.



ووفق بيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”: تعتبر الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، بقيمة 8 مليارات دولار بما يعادل 39.5% من إجمالي صادرات اليابان للشرق الأوسط خلال تلك الفترة والمقدرة بنحو 20.4 مليار دولار.

وأكد مدير عام غرف دبي أهمية معرض اليابان كيوتو التجاري كمنصة مثالية لتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية، مشدداً على اهتمام غرف دبي باستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الإمارة، وتعزيز جسور التواصل والشراكة الاقتصادية بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف لوتاه قائلاً: "يبلغ العدد الإجمالي للشركات اليابانية النشطة والمسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية العام الماضي 310 شركات، منها 119 شركة جديدة يابانية انضمت لعضوية الغرفة في العام 2023 لوحده.

ويشكل افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لغرفة دبي العالمية في اليابان في نوفمبر الماضي خطوة هامة في إطار جهودنا للترويج لتنافسية دبي، وجذب الشركات والاستثمارات وأصحاب المهارات بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

ويعتبر المعرض الذي تنظمه مؤسسة "مايكو إنتربرايز" اليابانية أول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بدعم رئيسي من حكومة محافظة كيوتو اليابانية، التي تعد مركزاً لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وغرف دبي، والعديد من الهيئات التجارية اليابانية، بهدف المساهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات واليابان ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المعرض عبّر أكيماسا ياماشيتا، نائب حاكم محافظة كيوتو في اليابان، عن ثقته بأن هذا المعرض سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد ياماشيتا أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً اقتصادياً وتجارياً وسياحاً مهماً لليابان في منطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسية للشركات والصادرات اليابانية إلى أسواق المنطقة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الزخم في العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات بوجه عام وبين مدينة كيوتو والإمارات على وجهة الخصوص في العديد من المجالات، وخاصة في مجالات الصناعة و التكنولوجيا و المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعليم.

وأوضح أن كيوتو تعد موطنا لمجموعة متنوعة من الصناعات المتطورة، ومركزاً للعديد من الشركات الرائدة في كافة المجالات مثل أشباه الموصلات، وتقنيات إزالة الكربون، وإنشاء المحتوى، بما في ذلك الأفلام والرسوم المتحركة والألعاب، فيما ساهمت التقنيات التقليدية المتطورة والتراث الثقافي المتطور لكيوتو في النجاح العالمي للشركات العاملة في مختلف المجالات.

وقال نائب حاكم محافظة كيوتو:” ان معرض اليابان كيوتو التجاري الأولى، يأتي تنظميه بعد المشاركة الناجحة لليابان في اكسبو 2020 والتي شهدت حضوراً بارزاً لمدينة كيوتو، متوقعاً أن يشهد معرض اكسبو أوساكا 2025 حضوراً قوياً لدولة الإمارات".

من جهتها قالت ماي ساكاوي "إن افتتاح النسخة الأولى من معرض اليابان كيوتو التجاري في دبي، سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات واليابان، كونه يُعد أول منصة شاملة تتواجد تحت مظلتها أكثر من 100 شركة رائدة من اليابان لاستعراض احداث ابتكاراتها وابداعاتها في العديد من القطاعات والصناعات المختلفة من التكنولوجيا والصناعة والأغذية والمنتجات الحرفية التقليدية والألعاب الإلكترونية وغيرها العديد من الصناعات التي تجسد المكانة العالمية لليابان بشكل عام ومدينة كيوتو بشكل خاص التي تعد مركز رئيسي للصناعات المتقدمة في اليابان".

وأضافت:" يشكل المعرض مناسبة فريدة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين الشركات اليابانية والإماراتية واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق الإمارات التي يتواجد بها بالفعل أكثر من 350 شركة يابانية".