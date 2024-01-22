وزير الاتصالات: 6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية فى 2023

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمى؛ موضحا أن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 6.2 مليار دولار في 2023، صعودًا من 4.9 مليار دولار في 2022، بنسبة نمو 26.5%.

وأضاف الوزير، في كلمته أمام مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد التي ارتفعت من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 3.7 مليار دولار في 2023 بنسبة نمو 54%؛ مشيرا إلى أنه مستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليار دولار في 2026.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه يُستهدف تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص في 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص في 2026 كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل نمو 15%على المستوى العالمى؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل في 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل في 2026؛ مضيفا أنه يتم إتاحة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين في 20 مركز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

وأوضح أنه يتم تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل في صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية؛ منوها إلى أنه في إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية فقد تم زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفًا، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه في العام المالى 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالى الحالى.

وأشار إلى مبادرات أجيال مصر الرقمية التي أطلقتها الوزارة لإعداد أجيال من متخصصى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد مظلة لعدد من المبادرات والتى تتضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية التي تستهدف منح 1000 متخصص الماجستير العملى في إحدى التخصصات التكنولوجية، وكذلك تدريب 90 ألف طالب جامعى من مختلف الكليات والتخصصات العلمية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 40 ألف طالب من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية، وتدريب 10 آلاف طالب من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية.

وأضاف أنه تم إطلاق منصة مهارة – تك لإتاحة محتوى تدريبى مسجل باللغة العربية في مسارات عملية محددة للراغبين في تطوير مهاراتهم التكنولوجية كما يوجد على المنصة أكاديميتين متخصصتين في مجالى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، وتوفر المنصة تدريب رقمى بالكامل بالإضافة إلى التدريب الهجين.