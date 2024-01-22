أعنف المعارك.. جيش الاحتلال يدفع بـ4 ألوية للهجوم على خان يونس

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن المعارك الدائرة في غرب خان يونس هي الأعنف من نوعها في جنوب غزة منذ أوائل ديسمبر.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الإثنين، إنه شن هجوما واسعا على مركز ثقل كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس، غرب مدينة غزة، والتي تعتبر مقرا لقيادات الحركة مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تحاصر المنطقة وبدأت في التقدم داخله باتجاه أهداف تابعة لحركة حماس، بما في ذلك القواعد العسكرية.

وأوضح أن “العملية العسكرية في خان يونس ستستمر عدة أيام؛ والهدف هو ضرب مقرات حماس”.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد أن فرقة عسكرية كاملة مكونة من 4 ألوية، المظليين وجفعاتي والكوماندوز والمدرع السابع، تشارك في الهجوم على غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.