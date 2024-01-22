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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شرب الماء.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

الشعر
الشعر

الشعر الطويل هو حلم العديد من النساء فهو رمز الأنوثة والأناقة والجمال ولكن بعض النساء تجد صعوبة في تطويله.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تطويل الشعر بشكل أسرع.

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تناول نظامًا غذائيًا صحيًا
الشعر مصنوع من الكيراتين، وهو بروتين لذلك، من المهم تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من البروتين من أجل تطويل الشعر

يمكنك الحصول على البروتين من اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والحليب ومشتقاته.

اشرب الكثير من الماء
الماء ضروري لصحة الشعر ويساعد الماء على ترطيب الشعر ويمنعه من الجفاف والتكسر اشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا للمساعدة في تطويل الشعر.

استخدم الشامبو والبلسم المناسبين
اختر شامبو وبلسمًا مصممًا للشعر الطويل ويجب أن يكون الشامبو لطيفًا على الشعر ولا يجففه ويجب أن يكون البلسم غنيًا بالمواد المرطبة للحفاظ على ترطيب شعرك.

تجنبي استخدام الحرارة على شعرك
استخدام الحرارة على شعرك يمكن أن يتسبب في تلفه وتقصفه إذا كنت بحاجة إلى استخدام الحرارة على شعرك، فاستخدمي مصفف شعر بدرجة حرارة منخفضة.

احصل على قصات شعر منتظمة
تساعد قصات الشعر المنتظمة على إزالة الأطراف التالفة من شعرك يمكن أن يساعد ذلك في تطويل الشعر بشكل أسرع.

استخدمي زيت الشعر
يساعد زيت الشعر على ترطيب شعرك ويمنعه من الجفاف والتكسر. يمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو أي زيت آخر مناسب لشعرك.

ماسكات الشعر
ماسكات الشعر يمكن أن تساعد في ترطيب شعرك وتغذيته ويمكنك شراء ماسكات الشعر من الصيدلية أو متجر مستحضرات التجميل، أو يمكنك صنعها بنفسك في المنزل.

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