تقديرًا لمشوارهما.. قصور الثقافة تكرّم الروائي فؤاد مرسي والشاعر محمود الحلواني

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بكل من الروائي والباحث فؤاد مرسي والشاعر والناقد محمود الحلواني لبلوغهما سن الستين، حيث أهدى عمرو البسيوني رئيس الهيئة والشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، كل من المكرمين درع الهيئة وشهادة تقدير تكريما لمشوارهما الحافل بالعطاء الثقافي المميز.

وتعد الاحتفالية التي استضافها قصر ثقافة روض الفرج بادرة جديدة تؤسس لمعاني العرفان والتقدير وإعلاء للقيم النبيلة.

وشهد التكريم حفلا موسيقيا احتفاء بالمكرمين، تلاه مشاركة عدد كبير من الأصدقاء والمحبين بشهادات حول إسهام فؤاد مرسي ومحمود الحلواني في الحياة الوظيفية ودورهما في تطوير العمل الثقافي، فضلا عن إسهامهما الإبداعي المميز.



وشارك بالكلمات كل من الشعراء: عبده الزراع مدير عام إدارة الثقافة العامة بالهيئة وسعيد شحاتة عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر والشاعر والناشر مجدي أبو الخير، والقاص والناقد حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، وكل من القاص د. حاتم رضوان ومحمد رفاعي ومختار عبد الوهاب.