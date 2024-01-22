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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، أن زلزالا قويا ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 5.5 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط.

أمس، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة ضرب غرب البرازيل، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 592 كيلومترا.

وتؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

البحر الابيض المتوسط البحر المتوسط زلزال

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