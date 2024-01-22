البيت الأبيض: بايدن وسوناك يبحثان 3 ملفات ساخنة

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بحثا خلال اتصال هاتفي ثلاثة ملفات ساخنة.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن بايدن تحدث وسوناك تناقشا بشأن التطورات في البحر الأحمر وقطاع غزة و الحرب الأوكرانية.

أوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "لقد تحدثوا عن ما يحدث في البحر الأحمر والحاجة إلى نهج دولي مستمر متعدد الأطراف لتعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف كيربي أن بايدن وسوناك تحدثا أيضًا عن الحاجة إلى خفض عدد الضحايا المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن الحاجة الملحة للتمويل والدعم الإضافي لأوكرانيا.