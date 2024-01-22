دمياط تشارك في المؤتمر الوطني الأول لمضادات الميكروبات

شارك اليوم ، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، فى المؤتمر الوطنى الأول للخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان .

ورافقه وفد من مديرية الصحة مكون من مدير عام الطب العلاجى ومدير عام ادارة الصيدلة ومدير ادارة المعامل ومدير ادارة مكافحة العدوى ومدير مستشفى دمياط العام.

ويأتى المؤتمر ضمن سياسات وزارة الصحة والسكان لتقليل المقاومة لمضادات الميكروبات و التى تؤدى سنويا الى عدد من الوفيات نتيجة الاسراف فى استخدام المضادات الحيوية بدون سبب طبى و بدون اشراف الطبيب، حيث تنتهج الوزارة سياسة جديدة في مؤسساتها العلاجية تهدف الى الاستخدام الآمن لمضادات الميكروبات عند الحاجة الطبية لها تحت ضوابط و متابعة طبية وذلك لتقليل المقاومة والاثار السلبية الناتجة عن استخدامها الخاطئ.