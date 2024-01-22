ناقد رياضي: اتحاد الكرة كان يقدر يرفض طلب ليفربول وفقا للوائح والقوانين

رفض الناقد الرياضي فتحي سند أية إتهامات توجه لمحمد صلاح وأن الموقف الذي تعرض له محمد صلاح لايسأل عنه، ولكن إتحاد الكرة كان عليه أن يصدر القرار لانه المنوط به إتخاذ القرار فيما يخص اللاعب إما سفره أو البقاء وهو من صميم إختصاصه".



وقال فتحي سند، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ كلمة أخيرة “، عبر ”فضائية أون”، أنهلو إتحادالكرة كان قد قرر أن يأتي بفريق طبي من ليفربول لمتابعة الحالة الصحية له في مصر كان سيكون من حقه وفقا للقانون، ولكنه تعامل بشكل سلبي بما أدى لتسريب خبر صلاح عبر كلوب قبل إعلان إتحاد الكرة.



وتابع الناقد الرياضي فتحي سند، أن كل هذه الضجة سببها اتحاد الكرة الذي لم يحسن التعامل معها وكان يجب عليه مناقشة الامر مع ليفربول دون تسريب حتى يتم الخروج مسؤول بتردده وقلة خبرته في مثل هذه المواقف .