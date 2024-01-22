وزير فلسطيني: أهالي غزة يستخدمون غذاء الحيوانات بدلًا من الخبز

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد المجدلاني، إنه يوجد نحو 20 ألف طفل ولدوا فى قطاع غزة خلال الحرب، ومعظم أطفال غزة خسروا 30% من أوزانهم بسبب مشكلات الأمن الغذتائي،وعدم توافر الغذاء الكافي، وبالتالي يوجد كارثة إنسانية تواجه أطفال غزة.

وذكر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في قطاع غزة متافقم إنسانيًا، وجربنا الهدنة التي استمرت 6 ايام، وكانت فرصة مهمة لإعادة ترتيب البرامج والتحركات في اتجاه تنسيق المساعدات وإيصالها داخل القطاع.

وأوضح أنه يوجد نصف مليون مواطن ما زالوا متواجدين داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بعض السكان طحنوا غذاء الحيوانات ليكون بديلًا للخبز، وبعضهم استخدموا اليوم الأكل المخصص لتسمين الأرانب، لاستخدامه كمواد غذائية.