عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني: أهالي غزة يستخدمون غذاء الحيوانات بدلًا من الخبز

غزة
غزة

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد المجدلاني، إنه يوجد نحو 20 ألف طفل ولدوا فى قطاع غزة خلال الحرب، ومعظم أطفال غزة خسروا 30% من أوزانهم بسبب مشكلات الأمن الغذتائي،وعدم توافر الغذاء الكافي، وبالتالي يوجد كارثة إنسانية تواجه أطفال غزة.

txt

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

وذكر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في قطاع غزة متافقم إنسانيًا، وجربنا الهدنة التي استمرت 6 ايام، وكانت فرصة مهمة لإعادة ترتيب البرامج والتحركات في اتجاه تنسيق المساعدات وإيصالها داخل القطاع.

وأوضح أنه يوجد نصف مليون مواطن ما زالوا متواجدين داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بعض السكان طحنوا غذاء الحيوانات ليكون بديلًا للخبز، وبعضهم استخدموا اليوم الأكل المخصص لتسمين الأرانب، لاستخدامه كمواد غذائية.

غزة أطفال غزة القاهرة الإخبارية الاعلامي عمرو خليل الوضع في قطاع غزة قناة القاهرة الإخبارية قطاع غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: إسرائيل بعدما سقطت في أوحال غزة تلقي التهم على مصر

ترشيحاتنا

بوساطة مصر وقطر.. صفقة جديدة تطرق الأبواب بين إسرائيل وحماس |تفاصيل

أمم أفريقيا.. شاهد رد فعل محمد صلاح عقب هدف الرأس الأخضر بمرمى مصر

عاصفة شمسية تضرب الأرض هذا الأسبوع والنتيجة مخيفة

عملاق شاومي Redmi K70 Ultra يأتي بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام

صلي الفجر وخلص عليها.. رجل ينهي حياة زوجته الحامل في الجيزة|تفاصيل

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ