لمزارعي الجوافة.. أهم 5 توصيات يجب مراعاتها خلال يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في الآتي:

1- التقليم للأشجار البالغة خفيف الى متوسط تبعا لحالة الاشجار وذلك بإزاله 1/3 او نصف طول الافرع التي عمرها سنة وهذا يؤدى الى تنشيط البراعم ونموها الى افرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

2- يجب ازالة الافرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، اما الاشجار الصغيرة فيكتفى بإزاله الافرع المصابة او الجافة و المتزاحمة.

3- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة.

4- ينصح بإضافة السماد النتراتى في شهر فبراير (200-250جم ازوت) كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة ايضا واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات الى النصف للأشجار الصغيرة.

5- برنامج ري الجوافة

السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة