خسائر حادة للعملات المشفرة وسط قلق المستثمرين من تدفقات صندوق Bitcoin Trust

تعرضت العملات المشفرة إلى خسائر حادة، اليوم، وهبطت البتكوين بنسبة 4% أي ما يعادل 1700 دولار إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، فيما تراجعت الإيثريوم بأكثر من 5% لأدنى مستوياتها في أسبوعين.

وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية”، واصلت بتكوين خسائرها، وانخفضت إلى أقل من 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام وسحبت معها بقية سوق العملات المشفرة للأسفل.

وانخفض سعر البيتكوين آخر مرة بنسبة 3.5% إلى 40237.64 دولاراً، وفقاً لـ كوين ميتركس، وفي وقت سابق، انخفض إلى 39414.80 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر، وانخفضت إيثريوم 5% إلى 2329.89 دولاراً.

في السياق، قالت الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار سيلفيا جابلونسكي، "إن حركة البيتكوين اليوم متوقعة تماماً"، متوقعة أن تستعيد العملة المشفرة مسارها الصعودي.

وكان حذر مؤسس صندوق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري القائم على العملات المشفرة، كياراش حسينبور، من موجة صدمة محتملة في سوق البتكوين، مشيراً إلى العديد من مالكي العملة المهمين يمكن أن يمارسوا ضغوط بيع كبيرة في السوق في النصف الأول من عام 2024.

ولفت حسينبور الانتباه إلى صندوق GBTC، الذي شهد انخفاضاً في ممتلكاته من 621.000 بيتكوين إلى ما يقل قليلاً عن 580.000 بيتكوين منذ إطلاق صندوق المتداول في البورصة الخاص به. الرسوم السنوية المرتفعة للصندوق والتي تبلغ 1.5% مقارنة بمقدمي الخدمات الآخرين مثل “بيتويسي” بنسبة 0.2% وبلاك روك بنسبة 0.25%، تتسبب حالياً في عمليات بيع واسعة النطاق، والتي ربما تكون مسؤولة عن الاتجاه الانحداري الحالي.

وفقاً لتقدير حسينبور، ليس هناك نهاية في الأفق في الوقت الراهن، إذ لا يزال هناك ضغوط بيعية تقدر بنحو 281.045 بيتكوين، أي حوالي 12 مليار دولار.

وكانت عملة الـ بيتكوين قد انخفضت بأكثر من 15%، منذ إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي، مع تدفق 1.5 مليار دولار من صندوق بيتكوين تراست، وفق تقرير بحثي نشره “جي بي مورجان”، قبل نهاية الأسبوع.

ويشار إلى أنه بعد إطلاق أول صندوق متداول، وصل سعر بيتكوين في الرابع من شهر يناير إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022، لكن بعد ذلك عاود تصحيح المسار وهبط لأدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2023، بعد امتصاص الأسواق ردة فعل الموافقة على الصناديق المتداولة.

وكتب الخبراء بقيادة نيكولاوس بانيغيرتزوغلو في التقرير: "يبدو أن المستثمرين في GBTC الذين كانوا يتمتعون على مدى العام الماضي بخصم كبير عن قيمة الأصول الصافية لتوجيه أنفسهم نحو تحويله إلى صندوق ETF في المستقبل، قاموا بجني أرباح كاملة بعد تحويل ETF من خلال الخروج تماماً من مجال بيتكوين بدلاً من التحول إلى صناديق تداول بيتكوين على الفور بتكلفة أقل".