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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.تل وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109

قطاع غزة
قطاع غزة

افادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109 صباح اليوم الثلاثاء 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، وقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التوأم غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قالت جريدة القدس الفلسطينية، إن هناك 12 قتيلاً على الأقل وصلوا لمستشفيات إسرائيلية، وهناك عدد من الجنود المفقودين تحت الأنقاض بعد تفجير المقاومة مبنيين في خانيونس.

كما أفادت مصادر صحفية، أنه تم مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس في جنوب قطاع غزة.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

 

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