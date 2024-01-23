عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يتغزل بمصطفى محمد بعد تألقه مع منتخب مصر

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على تألق لاعب منتخب مصر مصطفى محمد أمام منتخب كاب فيردي.

وكتب عبر إكس: “‏من ٤ سنين وانا بقولها يا مصطفي .. ‏هداف وراس حربة مصر بلا منازع”. 

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل  محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع  إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

إبراهيم عبد الجواد الاعلامي إبراهيم عبد الجواد بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخب الرأس الأخضر منتخب كاب فيردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

ترشيحاتنا

المشدد 3 سنوات يواجه «ثلاثينية الكيف» في سوهاج

سعر رينو داستر 2023 الرسمي في مصر .. صور

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني .. الشروط والحدود الدنيا

كيفية الجواب على سؤال: أين الله؟.. اعرف الرد المناسب

السيسي وبوتين يشاركان في مراسم صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

إصابة الشناوي| طبيب منتخب مصر: أشعة على الكتف تحدد مدة غيابه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

فيديو

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ