إعلامي يتغزل بمصطفى محمد بعد تألقه مع منتخب مصر

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على تألق لاعب منتخب مصر مصطفى محمد أمام منتخب كاب فيردي.

وكتب عبر إكس: “‏من ٤ سنين وانا بقولها يا مصطفي .. ‏هداف وراس حربة مصر بلا منازع”.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.