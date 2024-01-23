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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد قدوس أفضل لاعب في لقاء غانا وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية

اللاعب الغاني محمد
اللاعب الغاني محمد قدوس

فاز اللاعب الغاني محمد قدوس بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق، التي أقيمت مساء الإثنين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب غانا مع نظيره منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2، وودع المنتخبان المسابقة من دور المجموعات، بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

وكان المنتخب الغاني قد تقدم بهدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 15 و70 عبر لاعبه جوردان أيو، ثم نجح المنتخب الموزمبيقي في تعديل النتيجة في وقت متأخر من اللقاء بهدفين في الدقيقتين 90 و93 عن طريق جيني كاتامو ورينيلدو ماندافا.

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