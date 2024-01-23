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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان مادتي الجبر والإحصاء

امتحانات
امتحانات

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الثلاثاء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

ويؤدي 113262 طالبا وطالبة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.


وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان و1 لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.


وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

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