تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع فى قتل آخر لسرقتهما لجلسة فبراير

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، تأجيل محاكمة شقيقان لاتهامهم بقطع الطريق العام بوضع شكائر رملية، وإزهاق روح شخص وشروعهم فى قتل آخر بإطلاق أعيرة نارية عليهم، وذلك بغرض سرقتهم لجلسة الدور الرابع من شهر فبراير، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة فى قضية الجناية رقم 14179 لسنة 2009 جنايات الخانكة، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2009 ط کلی شمال بنها، أن المتهم "ع ا ع "، عاطل، وشقيقه "س ا ع "، عاطل، لأنهما قتلا عمدا من غير سبق إصرار وترصد المجنى عليه "ممدوح صادق زكي" وذلك بأن قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه من بندقية كانت بحوزتهما فأحدثت إحدى الأعيرة المجنى عليه المصورة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، بأنه شرعا فى قتل المجنى عليهم "وائل محمد محمد عبد الغني"، و"عماد شعبان صادق سيد" وأكرم عبد العزيز عطيه شوار"، من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من بندقيتين كانتا إحرازهما قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهما فيه أولا، وهو إغاثة الأهالى للمجنى عليهم.

وأشار الأمر، أنهم حازوا حرز كل من المقيمين سلاحا ناريا مششخنا لا يجوز الترخيص من بندقية إليه، كما أحرز كل من المتهمين ذخائر بناء مما تستعمل على السلاح السابق.