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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار بمخدر الهيروين بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12654 جنايات مركز  شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 1785 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ج خ"، 31 سنة، عاطل، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على جوهر مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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