ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية وذخيرة في حملة بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 بنادق الية و3 خون وذخيرة وكيلة من المخدرات المختلفة الأنواع والاقراص المخدرة وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 مسجلين خطر مخدرات بممارسة نشاطا اجراميا في الاتجار في المواد المخدرة .



وبعد استصدار اذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات قامت قوة كبية من إدارة البحث بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتبين انه لهم معلومات جنائية.



وضبط بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 خزينة آلية وعدد من الطلقات وكيلو جرام لمخدر الحشيش و كمية لمخدرى الهيروين و الآيس و عدد من الأقراص المخدرة و 2 ميزان حساس .



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهم الاجرامى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .