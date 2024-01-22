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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية وذخيرة في حملة بالقليوبية

متهمين
متهمين

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 بنادق الية و3 خون وذخيرة وكيلة من المخدرات المختلفة الأنواع والاقراص المخدرة وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 مسجلين خطر مخدرات بممارسة نشاطا اجراميا في الاتجار في المواد المخدرة .


وبعد استصدار اذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات قامت قوة كبية من إدارة البحث بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتبين انه لهم معلومات جنائية.


وضبط بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 خزينة آلية وعدد من الطلقات وكيلو جرام لمخدر الحشيش و كمية لمخدرى الهيروين و الآيس  و عدد من الأقراص المخدرة و 2 ميزان  حساس .


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهم الاجرامى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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