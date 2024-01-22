العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة سائق مقيم مدينة كفر شكر ،مصاب بطلق ناري بمنطقة كوبري بنها المنصورة بطريق بنها كفر شكر بمحافظة القليوبية. تم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سائق، بمنطقة كوبري بنها المنصورة بطريق بنها كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية أن جثة لسائق من مدينة كفر شكر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.