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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في إنهاء حياة عامل خلال مشاجرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، تأجيل نظر قضية اتهام 3 أشخاص منهم شقيقين بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لجلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للاستعداد والمرافعة.
 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18560 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "السيد ع ع"، 34 سنة عامل، وشقيقه "سعيد ع ع"، 32 سنة، عامل، و"حسين ع أ"، 30 سنة، عامل، شرعوا في قتل المجني عليه "محمد أ ع"، عامل، لأنه وعلى إثر خلاف سابق، نشب بينهم مشاجرة، تعدي خلالها المتهمون على المجني عليه بالضرب باستخدام "عصي وحجارة"، وأسفرت عن إصابته.


وتابع أمر الإحالة، أنه لم يبلغ المتهمين مبتغاهم وهو قتل المجني عليه، لأن صرخ وتدخل المارة وقاموا بالذود عن المجني عليه ومداركة المجني عليه بالعلاج بعد نقله لأحد المستشفيات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "عصي وحجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية شبين القناطر محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مركز شرطة شبين القناطر

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