عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي بالضرب على فتاة وسرقتها بالقليوبية

متهم
متهم

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بالتعدى بالضرب على فتاة بالخصوص أثناء سيرها في الشارع لشراء متطلبات لأسرتها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي تواصل التحقيقات مع المتهمين. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخصوص، بورود بلاغ من فتاة تدعى ا. ع، يفيد بتعرضها للتعدي من قبل ثلاثة أشخاص خلال سيرها في الشارع. 

وأشارت الفتاة في بلاغها إلى أنهم سرقوا بعض متعلقاتها، وهي عبارة عن هاتف محمول وسلسلة وخاتم ذهبي، ثم التعدي عليها بالضرب خلال سيرها في الشارع.

القليوبية مباحث قسم شرطة الخصوص قسم شرطة الخصوص شرطة الخصوص الخصوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار بمخدر الهيروين بالقليوبية

العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري في القليوبية

السيطرة على حريق بمصنع للزجاج في القليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في إنهاء حياة عامل خلال مشاجرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر

الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس

إيران لـ نتنياهو: تخلّص من وحلك قبل تهديدنا

وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا انتهكت سيادة أراضينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ