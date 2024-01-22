ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي بالضرب على فتاة وسرقتها بالقليوبية

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بالتعدى بالضرب على فتاة بالخصوص أثناء سيرها في الشارع لشراء متطلبات لأسرتها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي تواصل التحقيقات مع المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخصوص، بورود بلاغ من فتاة تدعى ا. ع، يفيد بتعرضها للتعدي من قبل ثلاثة أشخاص خلال سيرها في الشارع.

وأشارت الفتاة في بلاغها إلى أنهم سرقوا بعض متعلقاتها، وهي عبارة عن هاتف محمول وسلسلة وخاتم ذهبي، ثم التعدي عليها بالضرب خلال سيرها في الشارع.