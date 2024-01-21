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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع للزجاج في القليوبية

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع للزجاج بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة.

 وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال صاحب المصنع وتقدير الخسائر وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق وملابساته.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من قوات الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق محدود في مصنع للزجاج بمنطقة الشروق الصناعية في الخانكة بمحافظة القليوبية. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان الحريق في الصهريج الخاص بالمصنع فقط، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية مدينة الخانكة الشروق الصناعية قوات الحماية المدنية بالقليوبية الخانكة

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